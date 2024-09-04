"Известен невероятным слухом": дикую кошку из Африки сняли на видео в зоопарке Алматы

На странице зоопарка Алматы в Instagram опубликовали видео с сервалом, который обитает в Африке, передает NUR.KZ. По словам сотрудников, ему необходимы особые условия содержания.

Представители зоопарка опубликовал видео с сервалом. По словам работников зоопарка, сервал - это дикая кошка, обитающая в Африке.

"Его стройное тело, длинные ноги и крупные уши делают его уникальным среди других представителей кошачьих. Сервал известен своим невероятным слухом, который помогает ему охотиться на мелких животных, таких как грызуны и птицы.

Эта кошка может прыгнуть на высоту до 3 метров, чтобы поймать свою добычу", - сообщили в зоопарке.

Сообщается, что сервал иногда содержится как экзотическое домашнее животное, но ему нужны особые условия для жизни и ухода.

Недавно в Сети появилось видео с зоопарка, где неизвестный, находясь рядом с вольером со львами, кидает в них камни. На инцидент отреагировали в зоопарке Алматы.

Ранее сообщалось, что глава пражского зоопарка заявил о смерти белого медведя, перевезенного в зоопарк Алматы. В соцсетях он сообщил, что потребует тщательного расследования гибели животного.

Позже на требование провести расследование смерти белого медведя ответили в зоопарке Алматы. Директор Алматинского зоопарка Сеилхан Акилбеков у 17-летнего полярного медведя, полученного бесплатно из Праги в рамках программы European Endangered Species Program, обнаружили опухоль.

Мы также писали, что медведицу из Алматинского зоопарка перевезли в новый дом - в зоопарк Караганды.

Согласно информации на официальном сайте, инициаторами создания зоопарка в Алматы выступили зоологический сектор Казахстанского филиала Академии Наук ССР во главе с профессором Алексеем Бялыницким-Бирулей и Комитет по науке в лице помощника председателя Мырзахана Толебаева. Решение было принято 25 января 1936 года. Торжественное открытие состоялось 7 ноября 1937 года.