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    Происшествия

      Крупное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Астане: пострадали несколько человек

      Опубликовано:

      Столкнулись скорая и автобус
      Место ДТП. Кадр из видео: t.me/krispastana

      В Астане произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

      В Telegram-канале Krispastana опубликовано видео с места ДТП, которое произошло в Астане. На кадрах видно несколько автобусов и карет скорой помощи.

      Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП с участием маршрутного автобуса проводится проверка.

      "Водитель автобуса, следуя по улице Косшыгулулы, на пересечении с улицей Серкебаева, не уступил дорогу автомобилю Ford, завершавшему маневр, в результате чего произошло столкновение. В результате трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - прокомментировали в полиции.

      В управлении здравоохранения акимата Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали о состоянии пострадавших пассажиров.

      "В результате ДТП по улице Кошкарбаева по линии скорой помощи были доставлены 4 пострадавших с различными ушибами, 1 из них доставлен в Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д., остальные 3 в Многопрофильную городскую больницу №3", - сообщили в ведомстве.

      В управлении заверили, что пациенты стабильны.

      Что делать при попадании в ДТП

      На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

      • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
      • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
      • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
      • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

      По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела.

      Несколько дней назад авария произошла накануне поздно вечером в Алатауском районе Алматы - столкнулись легковой автомобиль и автобус.

      А прошлом месяце в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

      В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. После стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет. В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

      Кроме того, акимат совместно с частным спонсором передал семье девочки, лишившийся ног в ДТП с автобусом, сертификат на квартиру в новом ЖК. А мама пострадавшей девочки заявила, что через 4 месяца дочери можно будет ставить протезы.

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