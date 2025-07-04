Крупное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Астане: пострадали несколько человек
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В Астане произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, пострадали несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В Telegram-канале Krispastana опубликовано видео с места ДТП, которое произошло в Астане. На кадрах видно несколько автобусов и карет скорой помощи.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны. В ведомстве сообщили, что по факту ДТП с участием маршрутного автобуса проводится проверка.
"Водитель автобуса, следуя по улице Косшыгулулы, на пересечении с улицей Серкебаева, не уступил дорогу автомобилю Ford, завершавшему маневр, в результате чего произошло столкновение. В результате трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - прокомментировали в полиции.
В управлении здравоохранения акимата Астаны корреспонденту NUR.KZ рассказали о состоянии пострадавших пассажиров.
"В результате ДТП по улице Кошкарбаева по линии скорой помощи были доставлены 4 пострадавших с различными ушибами, 1 из них доставлен в Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д., остальные 3 в Многопрофильную городскую больницу №3", - сообщили в ведомстве.
В управлении заверили, что пациенты стабильны.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела.
Несколько дней назад авария произошла накануне поздно вечером в Алатауском районе Алматы - столкнулись легковой автомобиль и автобус.
А прошлом месяце в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.
В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. После стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет. В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.
Кроме того, акимат совместно с частным спонсором передал семье девочки, лишившийся ног в ДТП с автобусом, сертификат на квартиру в новом ЖК. А мама пострадавшей девочки заявила, что через 4 месяца дочери можно будет ставить протезы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2262318-krupnoe-dtp-s-passazhirskim-avtobusom-proizoshlo-v-astane-postradali-neskolko-chelovek/
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