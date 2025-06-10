Мама девочки, которой ампутировали ноги в Астане, сообщила о планах по протезированию

Мама пострадавшей в ДТП с автобусом девочки, которой ампутировали ноги, заявила, что через 4 месяца дочери можно будет ставить протезы, сообщает Седьмой канал.

По данным телеканала, девочку начали выводить на детскую площадку, вне больничных стен. По словам родных, девочка переживает тяжелый период: она практически не спит, а ее дни наполнены бесконечной болью.

Сейчас маленькую пациентку перевели из реанимации в обычную палату, где она находится под пристальным вниманием медиков.

"Дочка сейчас хорошо, нормально, сейчас психологи занимаются с ней, стабильно, просто есть агрессия, она в шоковом состоянии. Через 4 месяца можно уже протезы ставить, пока будет реабилитация", - сообщила мама пострадавшей Махаббат Тулеубекова.

Накануне девочка перенесла еще одну операцию по пересадке кожи. Саму маму дома ждут еще четверо детей, которых она воспитывает одна. Пострадавшая в ДТП дочь - младшая, в этом году девочка окончила 1 класс.

Накануне стало известно, что акимат совместно с частным спонсором передал семье девочки, лишившийся ног в ДТП с автобусом, сертификат на квартиру в новом ЖК.

Напомним, 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет. В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, позже стало известно, что водителя автобуса задержали.