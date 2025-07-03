Два человека пострадали в аварии с автобусом в Алматы (фото)
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Авария произошла накануне поздно вечером в Алатауском районе Алматы - столкнулись легковой автомобиль и автобус, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
2 июля в 23:30 водитель авто марки Toyota Corolla двигался по улице Саина в северном направлении. Из-за несоблюдения дистанции он совершил столкновение с автобусом марки Foton, который ехал в попутном направлении.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки - их госпитализировали в одну из больниц города.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники УП Алатауского района.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2261853-dva-cheloveka-postradali-v-avarii-s-avtobusom-v-almaty-foto/
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