Два человека пострадали в аварии с автобусом в Алматы (фото)

Авария произошла накануне поздно вечером в Алатауском районе Алматы - столкнулись легковой автомобиль и автобус, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

2 июля в 23:30 водитель авто марки Toyota Corolla двигался по улице Саина в северном направлении. Из-за несоблюдения дистанции он совершил столкновение с автобусом марки Foton, который ехал в попутном направлении.

Авария. Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки - их госпитализировали в одну из больниц города.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники УП Алатауского района.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.