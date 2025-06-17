ДТП с автобусом в Астане: девочку, которой ампутировали ноги, выписали из больницы

Пострадавшую в страшном ДТП в Астане девочку, которой ампутировали ноги, выписали из больницы, об этом во время брифинга в СЦК рассказал вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, передает NUR.KZ.

"Всем пострадавшим лицам оказана своевременная экстренная медицинская помощь, в том числе ребенку 8-летнему. Ребенок сегодня уже выписан из стационара. Медицинская помощь оказана в полном объеме", - сообщил вице-министр.

Он добавил, что реабилитацию девочка будет проходить по месту жительства.

"К сожалению, мы все знаем, что пришлось ампутировать конечности. Все это во имя спасения. По поводу реабилитации. Ребенок прикреплен к поликлинике в районе проживания в Акмолинской области.

Прикрепленная поликлиника уже занимается вопросами разработки индивидуальной программы реабилитации. В дальнейшем, когда все, скажем так, послеоперационные состояния заживут, будем полноценно заниматься реабилитацией ребенка", - сообщил Тимур Муратов.

Напомним, 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. Позже в полиции сообщили, что водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло.

В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП. ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость.

На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет. В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, позже стало известно, что водителя автобуса задержали.

Также мама пострадавшей девочки, которой ампутировали ноги, заявила, что через 4 месяца дочери можно будет ставить протезы.