Отцепился от большегруза: прицеп раздавил следом ехавшую легковушку в Алматы

В Сети появилось видео ДТП с участием большегруза и автомобиля, где прицеп от грузовика буквально смял переднюю часть следом ехавшего авто. Данное видео прокомментировали в ДП Алматы, передает NUR.KZ.

На кадрах, распространяемых алматинцами в социальных сетях, видно, что под прицепом грузового автомобиля осталась легковая машина, передняя часть которой полностью помялась. Видео прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"ДТП произошло сегодня утром на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Тлендиева. От фуры большегрузной отцепился прицеп, в результате чего он допустил столкновение с двумя транспортными средствами. Жертв и пострадавших нет", - прокомментировали в ведомстве.

ДТП сейчас расследуется сотрудниками департамента полиции Алатауского района.

Напомним, ранее мы сообщали о крупном ДТП, произошедшем в Алматы в пятницу вечером, 22 декабря. В соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека неуправляемый автобус въехал в толпу.

Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Об их состоянии рассказали в управлении общественного здравоохранения города. Среди пострадавших - 15-летний подросток.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Как рассказал отец женщины-водителя, она - мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет, сначала водила троллейбус, потом - автобус.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя. На кадрах видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир о чем-то говорят, а после пассажир наносит несколько ударов кулаком по лицу жертвы. От ударов женщина теряет сознание.

Сегодня стало известно о том, что арестован мужчина, напавший на водителя автобуса.

О состоянии пострадавших в ДТП рассказали в УОЗ. Пациентка 50 лет переведена 24 декабря из реанимации в отделение политравмы. У нее множественные переломы.

Водитель автобуса, женщина 36 лет, находится на лечении в отделении нейрохирургии, с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма". С таким же диагнозом на лечении пострадавший 55-летний мужчина. 15-летний подросток в день ДТП был осмотрен бригадой детской городской клинической больницы, ему наложена гипсовая повязка и он направлен на амбулаторное лечение.