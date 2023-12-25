Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Отцепился от большегруза: прицеп раздавил следом ехавшую легковушку в Алматы

Опубликовано:

Человек идет мимо предупреждающего знака
Иллюстративное фото: Olga Ihnatsyeva / Getty Images

В Сети появилось видео ДТП с участием большегруза и автомобиля, где прицеп от грузовика буквально смял переднюю часть следом ехавшего авто. Данное видео прокомментировали в ДП Алматы, передает NUR.KZ.

На кадрах, распространяемых алматинцами в социальных сетях, видно, что под прицепом грузового автомобиля осталась легковая машина, передняя часть которой полностью помялась. Видео прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"ДТП произошло сегодня утром на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Тлендиева. От фуры большегрузной отцепился прицеп, в результате чего он допустил столкновение с двумя транспортными средствами. Жертв и пострадавших нет", - прокомментировали в ведомстве.

ДТП сейчас расследуется сотрудниками департамента полиции Алатауского района.

Напомним, ранее мы сообщали о крупном ДТП, произошедшем в Алматы в пятницу вечером, 22 декабря. В соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека неуправляемый автобус въехал в толпу.

Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Об их состоянии рассказали в управлении общественного здравоохранения города. Среди пострадавших - 15-летний подросток.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Как рассказал отец женщины-водителя, она - мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет, сначала водила троллейбус, потом - автобус.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя. На кадрах видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир о чем-то говорят, а после пассажир наносит несколько ударов кулаком по лицу жертвы. От ударов женщина теряет сознание.

Сегодня стало известно о том, что арестован мужчина, напавший на водителя автобуса.

О состоянии пострадавших в ДТП рассказали в УОЗ. Пациентка 50 лет переведена 24 декабря из реанимации в отделение политравмы. У нее множественные переломы.

Водитель автобуса, женщина 36 лет, находится на лечении в отделении нейрохирургии, с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма". С таким же диагнозом на лечении пострадавший 55-летний мужчина. 15-летний подросток в день ДТП был осмотрен бригадой детской городской клинической больницы, ему наложена гипсовая повязка и он направлен на амбулаторное лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2052487-ottsepilsya-ot-bolshegruza-pritsep-razdavil-sledom-ehavshuyu-legkovushku-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.