Наезд автобуса на толпу в Алматы: стало известно состояние пострадавших

О состоянии пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом в Алматы рассказали врачи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление общественного здравоохранения города.

Как сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы, сейчас лечение в медучреждении получают трое пострадавших.

Пациентка 50 лет переведена 24 декабря из реанимации в отделение политравмы. У нее множественные переломы.

Водитель автобуса, девушка 36 лет находится на лечении в отделении нейрохирургии, с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма". У нее ушиб головного мозга легкой степени, ушиб мягких тканей лица. Состояние стабильное, она получает консервативную терапию.

Сообщается также, что мужчина 55 лет находится на лечении с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма". У него ушиб головного мозга легкой степени, ушибленная рана мягких тканей затылочной области, мягких тканей головы и с растяжением связочного аппарата шеи. Находится на лечении в отделении нейрохирургии, состояние стабильное.

Все перечисленные пациенты, как заверили в ведомстве, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Что касается пострадавшего 15-летнего подростка, в день ДТП он осмотрен бригадой детской городской клинической больницы №2 в составе хирурга, травматолога, нейрохирурга. Ребенку был выставлен диагноз - ушиб мягких тканей левого коленного сустава, наложена гипсовая повязка. Подросток был направлен на амбулаторное лечение.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, вечером в соцсетях появилась информация, что на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу.

Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы. Об их состоянии рассказали в управлении общественного здравоохранения города. Среди пострадавших - 15-летний подросток.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

По факту смертельной аварии также возбуждено дело по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Виновнику грозит от 5 до 10 лет колонии.

Как рассказал отец женщины-водителя, она - мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет, сначала водила троллейбус, потом - автобус.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя. На кадрах видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир о чем-то говорят, а после пассажир наносит несколько ударов кулаком по лицу жертвы. От ударов женщина теряет сознание.

Сегодня стало известно о том, что арестован мужчина, напавший на водителя автобуса.