Смертельное ДТП в центре Алматы: водителя одного из автобусов арестовали

Попавший в ДТП автобус. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Водителя одного из автобусов, столкнувшихся в Алматы на пересечении Толе би и Абылай хана, арестовали. Об этом корреспонденту NUR.KZ рассказали в пресс-службе Алматинского городского суда.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, 11 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей в отношении подозреваемого А. на два месяца, то есть, до 9 января 2023 года", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Напомним, авария с участием двух маршрутных автобусов на пересечении улиц Толе би и проспекта Абылай хана произошла 8 ноября. Столкнулись автобусы 98-го и 201-го маршрутов.

В больницы города были доставлены 17 человек, еще один человек от госпитализации отказался. Один человек скончался до приезда скорой помощи, он оказался стажером компании-перевозчика – ТОО "City Bus".

Отмечалось, что в больницы города госпитализировали девятерых человек в состоянии средней степени тяжести, остальных после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Среди пострадавших оказался 9-летний ребенок.

Также появилось видео столкновения. На кадрах видно, что автобусы следовали по пересекающимся улицам и выехали на перекресток практически одновременно, после чего произошло столкновение.

Позднее полиция озвучила подробности столкновения, сообщив, что один из автобусов проехал на запрещающий сигнал светофора. Также сообщалось, что водитель одного из автобусов потерял память.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1996760-smertelnoe-dtp-v-tsentre-almaty-voditelya-odnogo-iz-avtobusov-arestovali/