Жуткая авария с автобусами в Алматы: число пострадавших увеличилось

БСМП города Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с автобусами, которое произошло сегодня в центре города, рассказали в УОЗ Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"В больницы города были доставлены 17 человек с различными травмами. В целом, в результате аварии пострадали 19 человек, один отказался от медицинской помощи. Один пострадавший умер до приезда скорой помощи", - сообщили в УОЗ города.

Напомним, авария с участием двух маршрутных автобусов произошла в Алматы сегодня, 8 ноября, на пресечении улиц Толе би и Абылай хана. Очевидец сообщала о большом количестве пострадавших.

Также в полиции сообщали, что погиб один человек, а количество пострадавших составило 15 человек. В правоохранительных органах рассказали, что столкнулись автобусы 98 и 201 маршрутов. По делу назначены экспертизы.

Позднее появилось видео столкновения. На кадрах видно, что автобусы следовали по пересекающимся улицам и выехали на перекресток практически одновременно, после чего происходит столкновение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1996245-zhutkaya-avariya-s-avtobusami-v-almaty-chislo-postradavshih-uvelichilos/