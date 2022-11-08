Авария с участием автобусов произошла в Алматы (фото)
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Авария с участием двух маршрутных автобусов произошла в Алматы сегодня, 8 ноября. В Управлении городской мобильности города рассказали о случившемся.
Пользователь Гульмира Илеуова в своем аккаунте в Facebook опубликовала кадры с места ДТП. Автор пишет, что инцидент произошел на пересечении улиц Толе би и Абылай Хана. Женщина сообщила о большом количестве пострадавших.
Публикацию алматинки прокомментировали в городском управлении мобильности.
"Специалисты на месте, будут проведены соответствующие работы компетентными органами", - заявили в ведомстве.
Также очевидцы сообщили, что на место событий прибыли 8 карет скорой помощи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1996237-avariya-s-uchastiem-avtobusov-proizoshla-v-almaty-foto/