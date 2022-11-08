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Авария с участием автобусов произошла в Алматы (фото)

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Автобусы попали в аварию
Авария. Фото с места ДТП: Facebook.com/Гульмира Илеуова

Авария с участием двух маршрутных автобусов произошла в Алматы сегодня, 8 ноября. В Управлении городской мобильности города рассказали о случившемся.

Пользователь Гульмира Илеуова в своем аккаунте в Facebook опубликовала кадры с места ДТП. Автор пишет, что инцидент произошел на пересечении улиц Толе би и Абылай Хана. Женщина сообщила о большом количестве пострадавших.

Публикацию алматинки прокомментировали в городском управлении мобильности.

"Специалисты на месте, будут проведены соответствующие работы компетентными органами", - заявили в ведомстве.

Также очевидцы сообщили, что на место событий прибыли 8 карет скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1996237-avariya-s-uchastiem-avtobusov-proizoshla-v-almaty-foto/

Автор: Виктор Николаев
Авария с участием автобусов произошла в Алматы (фото)

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