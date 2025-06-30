Может ли вернуться в школу девочка, которой ампутировали ноги после ДТП с автобусом в Астане

Главу Министерства просвещения РК Гани Бейсембаева в кулуарах парламента спросили, как будет учиться девочка, которая лишилась ног в ДТП с автобусом в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов Гани Бейсембаев подчеркнул, что сейчас в первую очередь нужно уделить внимание процессу физического и психологического восстановления ребенка. Он отметил, что данный процесс может быть долгим.

"По всем существующим законам ребенок должен будет обучаться на дому. После реабилитации можно будет рассмотреть продолжение (обучения - прим. ред.) в школе", - прокомментировал Бейсембаев.

Напомним, 2 июня в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП.

Вскоре ДТП прокомментировали в столичном автобусном парке №1. Здесь сообщили, что водитель имеет стаж вождения 15 лет и на момент аварии не превышал скорость. После стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Позже выяснилось, что это девочка 8 лет. В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

Кроме того, акимат совместно с частным спонсором передал семье девочки, лишившийся ног в ДТП с автобусом, сертификат на квартиру в новом ЖК. А мама пострадавшей девочки заявила, что через 4 месяца дочери можно будет ставить протезы.