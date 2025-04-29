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Сильнейший ураган на севере Казахстана: падали деревья и машины, срывало крыши, есть погибший

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Дерево упало на автомобиль
Дерево упало на автомобиль. Кадр из видео: телеканал KTK

Сегодня от сильнейшего урагана пострадали жители Северо-Казахстанской и Костанайской областей, а от падения дерева погибла пенсионерка, сообщает сайт телеканала KTK.

По информации телеканала, на севере страны бушевал сильнейший ураган. Сообщается, что ветер обрывал провода, вырывал с корнями вековые деревья и срывает крыши. Чтобы избежать жертв, школьников экстренно перевели на дистанционное обучение.

"Но избежать трагедии все-таки не удалось. В североказахстанском Булаеве 69-летняя пенсионерка скончалась от тяжелейшей травмы головы. На женщину упало дерево на кладбище. Непросто было и в Костанайской области", - отмечается в материале.

Шквалистый ветер достигал 30 метров в секунду, стихия с легкостью срывала обшивку домов и балконные рамы, с корнем вырванные деревья падали прямо на тротуары. Под завалами стволов и веток оказывались и припаркованные возле домов автомобили.

Также сообщается, что на загородных трассах ситуация и вовсе едва ли не критическая, противостоять ветру не в силах были даже тяжелые фуры. В соцсетях публиковали видео, когда грузовики просто опрокидывались во время движения.

Настоящей бедой ураган стал для крыш, куски кровель слетали с жилых многоэтажек, развлекательных объектов. Отмечается, что серьезно поврежден купол петропавловского Ботанического сада. Листы специального прозрачного поликарбоната в оранжерее сорвало вместе с металлическими рамами. Тяжелая конструкция рухнула на землю с 15-метровой высоты. Жертв чудом удалось избежать.

"Вырвало сначала один лист, сломало его, и где-то через 10-15 минут второй лист. То есть, сотовый поликарбонат крепится в эти планки, вместе с вот этими планками прижимными, с уплотнительными резинками - все это оказалось здесь, на дороге. Здесь вопрос, в общем-то, не только в погоде - мы живем в резко континентальном климате. Если бы качество строительства было на высоте, то такой, в общем-то, ситуации можно было избежать", - высказался директор Ботанического сада Артур Рязапов.

Источник: KTK

Отметим, 7 апреля текущего года на Алматы обрушилась мощная буря: в городе наблюдали сильный ливень, град, некоторые дома остались без электричества.

Тогда очевидцы сняли на видео пятиэтажный дом, в котором из-за ветра сорвало крышу. А после стало известно, что еще один многоэтажный дом в мегаполисе остался без крыши, а часть конструкции упала на соседнее здание.

Кроме того, в результате мощной бури железная конструкция упала на пожилого мужчину, ему помогли очевидцы. Видео с места происшествия также появилось в Сети. Вскоре в пресс-службе акимата Алматы сообщили данные о последствиях мощной бури.

Напомним, в ноябре прошлого года на большую часть Казахстана обрушился ураган. В регионах ветер срывал крыши и обесточивал районы. Как казахстанцы справлялись с непогодой, мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2240589-silneyshiy-uragan-na-severe-kazahstana-padali-derevya-i-mashiny-sryvalo-kryshi-est-pogibshiy/