Спасатели обратились к владельцам частных домов в Алматы со срочным сообщением

В ДЧС Алматы попросили владельцев частных домов подготовить ливневую канализацию и дренажные системы к отводу дождевого стока, передает NUR.KZ.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что с 30 апреля по 2 мая в городе ожидаются сильные дожди. Кроме того, в горных районах, прилегающих к территории мегаполиса, ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках.

"Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Кроме того, 30 апреля ожидается гроза, ветер достигнет 15 метров в секунду. Туристам, жителям города Алматы рекомендуем отменить походы в горы на ближайшие дни в связи с плохими погодными условиями", - сказано в сообщении.

Ранее синоптики отмечали, что переходный сезон весной бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.

Сообщалось, что в апреле осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).

В мае предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, меньше нормы - в юго-западной части и в центре страны (в Мангистауской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Кызылординской, на юге Актюбинской, на севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей), больше нормы - на крайнем севере-западе, в горных, предгорных районах юга, юго-востока, востока страны (на северо-западе Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также в горных и предгорных районах юга и юго-востока, востока страны).