Спасатели обратились к владельцам частных домов в Алматы со срочным сообщением
Опубликовано:
В ДЧС Алматы попросили владельцев частных домов подготовить ливневую канализацию и дренажные системы к отводу дождевого стока, передает NUR.KZ.
В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что с 30 апреля по 2 мая в городе ожидаются сильные дожди. Кроме того, в горных районах, прилегающих к территории мегаполиса, ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках.
"Владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
Кроме того, 30 апреля ожидается гроза, ветер достигнет 15 метров в секунду. Туристам, жителям города Алматы рекомендуем отменить походы в горы на ближайшие дни в связи с плохими погодными условиями", - сказано в сообщении.
Ранее синоптики отмечали, что переходный сезон весной бывает крайне неустойчивым из-за частой смены синоптических процессов, поэтому весной природа может преподносить сюрпризы.
Сообщалось, что в апреле осадков ожидается около нормы на большей части республики, больше нормы - в северо-западной половине республики (на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-востоке Западно-Казахстанской и на северо-западе Акмолинской области).
В мае предполагается около нормы на большей части территории Казахстана, меньше нормы - в юго-западной части и в центре страны (в Мангистауской, в области Ұлытау, Карагандинской, на большей части Кызылординской, на юге Актюбинской, на севере Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей), больше нормы - на крайнем севере-западе, в горных, предгорных районах юга, юго-востока, востока страны (на северо-западе Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также в горных и предгорных районах юга и юго-востока, востока страны).
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240562-spasateli-obratilis-k-vladelcam-chastnyh-domov-v-almaty-so-srochnym-soobshcheniem/