Дождь и жара до 31 градуса ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 29 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 13,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью температура снизится до +5 градусов. Скорость ветра - 13,0 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +31 градуса, а ночью опустятся до +16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,0 м/с.