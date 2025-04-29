Дождь и жара до 31 градуса ожидается в мегаполисах Казахстана во вторник
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте во вторник, 29 апреля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до +32 градусов, а ночью опустится до +14 градусов. Скорость ветра составит 13,4 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют переменную облачность. Днем воздух прогреется до +16 градусов, ночью температура снизится до +5 градусов. Скорость ветра - 13,0 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +31 градуса, а ночью опустятся до +16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 8,0 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240268-dozhd-i-zhara-do-31-gradusa-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/