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Авиакатастрофа под Актау: когда огласят итоги расследования

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Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / AFP via Getty Images

На брифинге правительства вице-министр транспорта Талгат Ластаев сообщил о сроках расследования авиакатастрофы под Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

"Согласно требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ИКАО, на расследование отводится один год. Соответственно, окончательный отчет по расследованию должен быть готов к декабрю текущего года.

Уголовное расследование - это прерогатива органов прокуратуры. Создана оперативно-следственная группа, которая занимается этим уголовным делом. Они дадут пояснения по срокам", - сообщил Талгат Ластаев.

Вице-министр транспорта также ответил, как международные эксперты оценивают работу Казахстана.

"Основная организация, регулирующая стандарты и нормы в авиации - это ИКАО. Недавно, неделю назад, в Абу-Даби прошли глобальные мероприятия. В их рамках состоялись встречи с генеральным секретарем и президентом ИКАО. Они высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, выпущенного Казахстаном, отметив четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации", - сообщил он.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

Добавим, сегодня, 19 февраля, вице-министр транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства сообщил, что до конца 2025 года в Казахстане создадут спеццентр по расследованию авиакатастроф.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221971-okonchatelnye-itogi-rassledovaniya-aviakatastrofy-pod-aktau-zavershat-do-dekabrya/