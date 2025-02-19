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Центр расследования авиакатастроф создадут в Казахстане

Опубликовано:

Самолет разбился, на место крушения прибыли экстренные службы
Место крушения самолета компании Azerbaijan Airlines. Фото: Issa Tazhenbayev / AFP via Getty Images

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства сообщил, что до конца 2025 года в Казахстане создадут спеццентр по расследованию транспортных происшествий, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, вице-министр транспорта Талгат Ластаев на заседании правительства информировал, что по оценке Международной организации гражданской авиации (ИКАО) показатель безопасности полетов в Казахстане составляет 82%, что значительно выше среднемирового уровня - 70,8%.

В прошлом году Еврокомиссией были сняты все ограничения на полеты по Черному списку для казахстанских авиакомпаний в страны Евросоюза. Новым этапом сотрудничества между Казахстаном и ИКАО станет первый официальный визит президента Совета Международной организации гражданской авиации Сальваторе Шаккитано.

По словам вице-министра, расследование авиационных происшествий входит в число восьми критически важных для оценки безопасности полетов ИКАО, и в Казахстане данный параметр составляет 51%. Среди других показателей он остается самым низким.

"Для улучшения ситуации до конца текущего года планируется создание специализированного центра по расследованию транспортных происшествий, с привлечением высококвалифицированных специалистов и оснащением необходимым оборудованием", - доложил Талгат Ластаев.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана. Выжили 29 человек, все казахстанцы погибли.

7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан.

4 февраля появился предварительный отчет расследования крушения, опубликованный Министерством транспорта Казахстана. В нем представлена, в том числе, хронология событий и показаны фотографии повреждений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2221958-centr-rassledovaniya-aviakatastrof-sozdadut-v-kazahstane/