Крушение самолета под Актау: в Азербайджане наградили казахстанских спасателей

Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, участвовавших в спасательной операции в связи с крушением самолета AZAL, передает NUR.KZ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Казахстана, принявших участие в аварийно-спасательной операции в связи с крушением 25 декабря 2024 года недалеко от Международного аэропорта Актау самолета ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары", выполнявшего рейс по маршруту Баку - Грозный", - говорится в сообщении издания.

Информацию об этом распространило МЧС Азербайджана.

Издание опубликовало список казахстанских спасателей, которые награждены нагрудным знаком "За сотрудничество":

Сейталин Азамат Серикович;

Аминов Тимур Владимирович;

Айдаров Кани Манапович;

Караев Саясат Мусаевич;

Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;

Кулханов Азымбек Шиндаулетович;

Кузембаев Ербол Ахметович;

Мендибаев Наурызбек Ерланулы;

Нугуманов Ардак Койшибекович;

Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

Накануне сообщалось, что жителям Мангистауской области, оказавшим помощь пострадавшим во время авиакатастрофы, вручили государственные награды.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

Выжили 29 человек. Все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося близ Актау самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

На следующий день сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками.

В Минтрансе также сообщили, что итоги расследования авиакатастрофы близ Актау могут озвучить до конца 2025 года.