Транспортировка хвостовой части разбившегося под Актау самолета попала на видео
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Транспортировку разбившегося под Актау самолета сняли на видео. Кадры появились в соцсетях. Подробности рассказали в Министерстве транспорта РК, передает Lada.kz.
Очевидцы сняли на видео, как хвостовую часть самолета, который потерпел крушение близ Актау, транспортируют в неизвестном направлении.
В Министерстве транспорта Республики Казахстан прокомментировали кадры.
"Комиссией ведется работа по транспортировке элементов воздушного судна в ангар. Ангар находится на территории аэропорта Актау", - заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.
На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Выжили 29 человек. Их доставили в медицинские учреждения.
В тот же день блогер из Актау Азамат Сарсенбаев выложил в свой Instagram-аккаунт кадры с места авиакатастрофы.
31 декабря стало известно, что все пострадавшие иностранцы доставлены на родину.
А за день до этого сообщалось, что Казахстан направил черные ящики с потерпевшего крушение близ Актау самолета в Бразилию для расшифровки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2207868-transportirovka-hvostovoy-chasti-razbivshegosya-pod-aktau-samoleta-popala-na-video/