Транспортировка хвостовой части разбившегося под Актау самолета попала на видео

Транспортировку разбившегося под Актау самолета сняли на видео. Кадры появились в соцсетях. Подробности рассказали в Министерстве транспорта РК, передает Lada.kz.

Очевидцы сняли на видео, как хвостовую часть самолета, который потерпел крушение близ Актау, транспортируют в неизвестном направлении.

В Министерстве транспорта Республики Казахстан прокомментировали кадры.

"Комиссией ведется работа по транспортировке элементов воздушного судна в ангар. Ангар находится на территории аэропорта Актау", - заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Выжили 29 человек. Их доставили в медицинские учреждения.

В тот же день блогер из Актау Азамат Сарсенбаев выложил в свой Instagram-аккаунт кадры с места авиакатастрофы.

31 декабря стало известно, что все пострадавшие иностранцы доставлены на родину.

А за день до этого сообщалось, что Казахстан направил черные ящики с потерпевшего крушение близ Актау самолета в Бразилию для расшифровки.