Токаев высказался о крушении самолета под Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором в числе прочего высказался о крушении самолета в Мангистау, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что казахстанские спасатели, медики, полицейские действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность. Находившиеся неподалеку от места трагедии работники Мангистауской региональной электросетевой компании незамедлительно пришли на помощь пострадавшим. Не остались в стороне и местные жители.

"Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней. Выражаю искреннюю признательность каждому, кто принимал участие в спасательных работах.

О солидарности и сочувствии казахского народа к жертвам авиационной катастрофы говорит тот факт, что наши граждане в массовом порядке поспешили сдавать кровь", – подчеркнул президент.

Он также высказался о расследовании авиакатастрофы.

"Для расследования причин авиакатастрофы создана правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК. Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования", - отметил Токаев.

Прочитать большое интервью главы государства, которое он назвал специальным обращением к казахстанцам, можно здесь.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из которых пятеро - члены экипажа.

Среди пассажиров было 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

В авиакатастрофе выжили 29 человек, все граждане Казахстана погибли.

В субботу, 28 декабря, глава государства выступил с речью на совещании в связи с авиакатастрофой вблизи Актау. Там он дал поручение наградить особо отличившихся граждан.