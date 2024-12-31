Огонь по гражданским. Главные авиакатастрофы, произошедшие из-за военных – и как их потом защищали

Российский президент Владимир Путин принес извинения за то, что в районе Грозного произошел "инцидент" с самолетом "Азербайджанских авиалиний". Он в итоге разбился в Казахстане, погибли 38 человек. Извинения прозвучали в ходе разговора Путина с главой Азербайджана, после которого Ильхам Алиев заявил о том, что российские власти сначала выдвинули "бредовые версии" произошедшего — например, о том, что в двигатели самолета попали птицы (это был первый из двух разговоров Путина и Алиева за минувшие выходные).

Случаев, когда военные — как правило, непреднамеренно — атаковали самолеты гражданской авиации, в мире было больше десятка. Советские, а затем и российские войска были причастны сразу к нескольким серьезным инцидентам.

При этом до официальных извинений и выплат компенсаций (а Азербайджан настаивает именно на этом) доходило далеко не всегда. Русская служба Би-би-си вспоминает самые серьезные подобные катастрофы.

Рейс MH17

Это одна из крупнейших авиационных катастроф последнего десятилетия. 17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines следовал регулярным маршрутом из Амстердама в Куала-Лумпур и был сбит над Донецкой областью Украины, где в тот момент сепаратисты вели боевые действия. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

Россия не просто не признала свою вину, пропагандистские СМИ вбросили около десятка различных версий произошедшего. Они в основном утверждали, что пассажирский самолет был или сбит украинским военным самолетом, или с земли, но тоже с территории, которую контролировала украинская армия.

Сейчас, спустя десять лет, власти РФ так и не взяли на себя ответственность за сбитый самолет. При том, что прошедший в Нидерландах суд установил: рейс MH17 был сбит ракетной установкой «Бук», которая накануне приехала к местам боевых действий из Курской области. Виновными в нанесении удара заочно признаны один из лидеров ополченцев Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков; сейчас отбывает наказание в России за экстремизм), а также его соратники Сергей Дубинский и Леонид Харченко. Они получили пожизненное заключение и требование выплатить 16 млн евро родственникам пострадавших.

Однако по факту компенсации родственникам выплатила только сама авиакомпания.

Рейс KE902

Выполнялся национальным перевозчиком Южной Кореи — Korean Airlines из Парижа в Сеул с промежуточной посадкой в Анкоридже (США, штат Аляска) на самолете Boeing 707 20 апреля 1978 года.

По официальной версии, лайнер сбился с курса и залетел в воздушное пространство СССР в районе Кольского полуострова. На его перехват поднялись военные самолеты Су-15, один из них нанес по пассажирскому самолету ракетный удар, тот совершил вынужденную посадку на лед озера в Карелии. При этом погибли два человека.

По итогам разбирательства правительственная комиссия СССР признала действия военных абсолютно оправданными. Советские СМИ сообщили, что корейские пилоты признали свою вину и попросили о помиловании (вернувшись на родину, они это опровергнут). Власти также выставили Южной Корее счет за содержание пассажиров на 100 тыс. долларов. Корейские власти от претензий в адрес СССР отказались.

Рейс KE007

Еще одна из крупнейших авиакатастроф мира связана с СССР и Южной Кореей. Рейс КЕ007 1 сентября 1983 года совершал перелет из Нью-Йорка в Сеул и также отклонился от маршрута, дважды залетев на территорию СССР — в районе Камчатки, а затем Сахалина. Он был сбит поднятым на перехват истребителем, погибли все 269 человек на борту.

Советские СМИ сначала сообщали, что самолет нарушил воздушное пространство СССР, а потом «исчез с радаров». Затем сообщили о том, что это была спланированная разведывательная операция. Русская служба Би-би-си в 2012 году рассказывала, что возглавлявший тогда СССР Юрий Андропов не отдавал приказа сбивать самолет и винил в произошедшем «тупоголовых генералов».

«Черные ящики» самолета были отданы для расследования уже после распада СССР при Борисе Ельцине в 1993 году. Но компенсации родственникам жертв выплачивала авиакомпания Korean Airlines.

Рейс IR655

3 июля 1988 года самолет A300 авиакомпании Iran Air совершал рейс из Тегерана в Дубай, но через несколько минут после взлета был сбит с американского ракетного крейсера, где на радарах его приняли за военный самолет. Погибли все 290 человек на борту.

Иранские власти обвинили США в сознательной атаке на гражданский лайнер. Власти США признали свою ошибку.

Президент Рональд Рейган, тем не менее, назвал действия военных «оправданной обороной». США согласились выплатить компенсации — в среднем около 250 тыс. долларов — родственникам погибших. В 1996-м США и Иран подписали мировое соглашение, по которому размер компенсаций увеличился до 300 тыс. долларов наследникам. Но извинения правительство страны приносить отказалось.

Рейс SBI1812

Этот рейс российской авиакомпании «Сибирь» (сейчас называется S7) совершал перелет из Тель-Авива в Новосибирск и был сбит над Черным морем, погибли 78 человек.

Через несколько дней российские СМИ сообщили, что самолет был непреднамеренно сбит в ходе проводившихся в Крыму совместных российско-украинских военных учений.

Возглавлявший тогда Украину Леонид Кучма принес официальные извинения и отправил в отставку министра обороны Александра Кузьмука, а также трех генералов, отвечавших за работу ПВО.

В 2003-м Россия, Украина и Израиль подписали совместное соглашение о выплате компенсаций родственникам погибших в размере 200 тыс. долларов в обмен на отказ от юридического преследования украинских военных.

Рейс PS752

Утром 8 января 2020 года Boeing 737 «Украинских международных авиалиний» вылетел из Тегерана в Киев и через несколько минут был сбит ракетой с земли, погибли 176 человек. В основном на борту были граждане Ирана и Канады, которые посещали родственников со стыковкой в Киеве.

Официальный Тегеран несколько дней настаивал на том, что самолет упал из-за технической неисправности (об этом же говорили и российские телеканалы), но потом все же признал, что он был непреднамеренно атакован. При этом разведки западных стран говорили о ракетной атаке с первого же дня.

В 2022-м году военные, причастные к атаке, получили от одного года до 13 лет лишения свободы, при этом иранский суд возложил на них еще и обязанность выплатить компенсации родственникам погибших.