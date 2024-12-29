Путин и Алиев снова обсудили крушение самолета под Актау

Президенты России и Азербайджана провели в воскресенье очередной телефонный разговор по поводу крушения самолета под Актау, передает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин и Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

Из 69 человек, находившихся на борту, выжили 29.

После этого ряд СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Министр транспорта страны также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Сегодня Ильхам Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL. По его словам, России нужно было признать свою вину и своевременно принести извинения Азербайджану.