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Путин и Алиев снова обсудили крушение самолета под Актау

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Владимир Путин и Ильхам Алиев
Владимир Путин и Ильхам Алиев. Фото: Contributor/Getty Images

Президенты России и Азербайджана провели в воскресенье очередной телефонный разговор по поводу крушения самолета под Актау, передает РИА Новости.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин и Ильхам Алиев провели в воскресенье телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

Из 69 человек, находившихся на борту, выжили 29.

После этого ряд СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение было вызвано российской системой противовоздушной обороны.

Министр транспорта страны также заявил, что обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место "внешнее вмешательство".

Ильхам Алиев и Владимир Путин в субботу поговорили по телефону. Президент России принес извинения за трагический инцидент с самолетом в Казахстане.

Сегодня Ильхам Алиев назвал предполагаемые причины, связанные с крушением самолета AZAL. По его словам, России нужно было признать свою вину и своевременно принести извинения Азербайджану.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206467-putin-i-aliev-snova-obsudili-krushenie-samoleta-pod-aktau/

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