Узбекский самолет кружил над Актау

Пилоты самолета авиакомпании Uzbekistan Airways сделали два круга над Актау в память о жертвах авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря, передает oxu.az.

По данным издания, самолет Uzbekistan Airways выполнял рейс HY9701 из Ташкента в Грозный.

Крушение самолета "Азербайджанских авиалиний" близ Актау

25 декабря близ Актау рухнул самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

В авиакатастрофе выжили 29 человек. Все казахстанцы, летевшие на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало их имена, среди них есть ребенок.

По последним данным, на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов: четверо из них - в отделении реанимации, двое - в травматологии.

Комиссию по расследованию авиационного происшествия возглавляет министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Сегодня в штабе прошло совещание с участием 17 международных экспертов, в ходе которого стало известно, что комиссия в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна.