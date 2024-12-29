Слышали крики людей: полицейский увидел падение самолета под Актау и бросился на помощь

Участковый инспектор отдела местной полицейской службы Тупкараганского районного Сакен Акманов оказался среди тех, кто помогал пострадавшим при крушении самолета под Актау, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Мангистауской области.

Страж порядка поделился впечатлениями, которые он испытывал на тот момент. По словам Сакена Акманова, в преддверии праздника сотрудники полиции, как всегда, несли службу на закрепленной за ними территории.

Однако в какой-то момент они заметили самолет, летевший в небе, который в считанные минуты упал на землю. Правоохранители направились к месту происшествия.

Услышав крики людей внутри самолета, полицейские совместно со специалистами "Мангистауской региональной электросетевой компании", находящимися также на службе, вывели пассажиров и передали специалистам скорой помощи.

Сотрудникам, которые обычно видели подобные сцены только в фильмах, было нелегко.

Участковый инспектор Сакен Акманов вот уже 10 лет служит в органах внутренних дел, однако с таким инцидентом столкнулся впервые.

А Абай Оргешбаев работает электромонтером в Мангистауской региональной электросетевой компании (МРЭК). В тот день он с коллегами находился на ежедневной службе.

В момент падения воздушного судна он добрался до места происшествия и принял участие в спасении пассажиров.

"Сотрудники, которые сделали все возможное, выражают свои глубокие соболезнования семьям и родным пассажиров, погибших в авиакатастрофе", - отметили в ДП Мангистауской области.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

В авиакатастрофе выжили 29 человек. Все казахстанцы, летевшие на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало их имена, среди них есть ребенок.

Ранее стало известно, что военный Нурлан Ботагарин первым кинулся спасать людей из рухнувшего самолета близ Актау. Однако об этом он никому не сказал. Его помогли найти по фотографии жители села Сайына Шапагатова.