Представитель ИКАО прибыл в Актау для участия в расследовании
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В Актау прибыл представитель Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для участия в расследовании причин авиакатастрофы, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 29 декабря 2024 года в Актау по поручению генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прибыл аккредитованный наблюдатель - руководитель секции расследования авиационных происшествий, господин Тормодур Тормодсон.
"Необходимо отметить, что ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана в открытости проведения расследования и задействованности заинтересованных государств.
Таким образом, все 17 международных экспертов находятся в городе Актау", - отметили в министерстве.
Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный. На борту находилось 69 человек, из которых пятеро - члены экипажа. Выжили 29 человек.
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта.
Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция.
Также в Актау из Бразилии прибыли представители CENIPA - органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206419-predstavitel-ikao-pribyl-v-aktau-dlya-uchastiya-v-rassledovanii-prichin-aviakatastrofy/