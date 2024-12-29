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Представитель ИКАО прибыл в Актау для участия в расследовании

Опубликовано:

Представитель ИКАО
Прибытие представителя. Фото: kolikpress/20236

В Актау прибыл представитель Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для участия в расследовании причин авиакатастрофы, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта РК.

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Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 29 декабря 2024 года в Актау по поручению генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прибыл аккредитованный наблюдатель - руководитель секции расследования авиационных происшествий, господин Тормодур Тормодсон.

"Необходимо отметить, что ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана в открытости проведения расследования и задействованности заинтересованных государств.

Таким образом, все 17 международных экспертов находятся в городе Актау", - отметили в министерстве.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный. На борту находилось 69 человек, из которых пятеро - члены экипажа. Выжили 29 человек.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выпустила заявление в связи с авиакатастрофой и сообщила о готовности направить своего эксперта.

Кроме того, помощь в расследовании обещала оказать Турция.

Также в Актау из Бразилии прибыли представители CENIPA - органа по расследованию авиапроисшествий в гражданской авиации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206419-predstavitel-ikao-pribyl-v-aktau-dlya-uchastiya-v-rassledovanii-prichin-aviakatastrofy/

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