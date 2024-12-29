Крушение самолета под Актау: глава СК России переговорил с генпрокурором Азербайджана

Состоялся телефонный разговор председателя Следственного комитета России с генеральным прокурором Азербайджанской Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на СК РФ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале связи граждан со Следственным комитетом РФ, сегодня председатель ведомства Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Байрамом оглу Алиевым.

Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в районе города Актау.

На его борту находились граждане двух стран, а также Республики Казахстан и Киргизской Республики.

Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджана и Казахстана.

"Бастрыкин заверил, что с российской стороны привлечены к работе наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, оснащенные передовой криминалистической техникой. Он добавил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых - установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

В ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования, выразив готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству", - отметили в ведомстве.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный.

На борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Выжили 29 человек, их доставили в медицинские учреждения.

Накануне состоялся разговор между президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. В Кремле заявили, что глава России принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве страны.

После этого подробности телефонного разговора Ильхама Алиева с Владимиром Путиным были опубликованы и на сайте президента Азербайджана.