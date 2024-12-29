"Напомнило фильм-катастрофу": военный первым кинулся к рухнувшему под Актау самолету

Военный Нурлан Ботагарин первым кинулся спасать людей из рухнувшего самолета близ Актау. Однако об этом он никому не сказал. Его помогли найти по фотографии жители села Сайына Шапагатова, передает Lada.kz.

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Первым на место крушения прибыл военнослужащий авиационной базы Военно-воздушных сил РК, младший сержант Нурлан Ботагарин. В этот день он занимался обслуживанием техники. Близ их части самолеты регулярно совершают полеты. Но на этот раз Нурлан Ботагарин заметил что-то неладное.

На подлете к Актау самолет, совершив петлеобразные круги, не дотянув до взлетно-посадочной полосы, рухнул на берегу моря и загорелся. Сообщив дежурному о происшествии, Нурлан Ботагарин незамедлительно выехал на автомашине к месту крушения самолета.

"В голове мелькала мысль, что там могут быть травмированные пассажиры, которым нужна помощь. Ситуация осложнялась тем, что одна из частей развалившего надвое самолета горела. Все это напоминало фильм-катастрофу.

Первой я увидел девочку в белой куртке примерно десяти лет, которая сумела выбраться из хвостовой части самолета. Заметив, что к нам приближаются другие машины, я направил ее к ним.

Оторвавшаяся задняя часть самолета была перевернута. Взобравшись наверх, я разломал ногами обломки корпуса. Проникнув внутрь, стал помогать пострадавшим", - поделился Нурлан Ботагарин.

Спустя минуту к спасению людей подключились представители Мангистауской электросетевой компании. Нурлану Ботагарину удалось передать им через образовавшийся проем около 10 травмированных пассажиров.

Как пояснил военнослужащий, картина была ужасающей: у людей были открытые переломы, повсюду раздавались стоны и призывы о помощи. Несмотря на душевное потрясение от увиденного, верх взяло чувство долга и сострадания к людям.

О том, что он первым пришел на помощь пострадавшим в авиакатастрофе, он никому не сказал. Убедившись, что на месте крушения работают службы ЧС и медики, он отправился в часть.

Героя помогли найти по фотографии жители поселка Сайына Шапагатова.

Младший сержант Нурлан Ботагарин служит в Вооруженных силах с 2017 года. Уроженец села Боранкул Бейнеуского района. Ему 29 лет. С супругой Гулімхан они воспитывают двух дочерей - Ақжайн и Ясину.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

В авиакатастрофе выжили 29 человек. Все казахстанцы, летевшие на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало их имена, среди них есть ребенок.

По последним данным, на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов: четверо из них - в отделении реанимации, двое - в травматологии.

Ранее сотрудники Центра медицины катастроф МЧС Казахстана рассказали о первых минутах после прибытия на место крушения самолета. Это были пациенты, которые лежали в хвостовой части самолета. Они освободили 8 пострадавших, отстегнули их от ремней безопасности и вывели в надежное место.

В МЧС отметили, что именно слаженные действия спасателей и медиков, их высокий профессионализм сыграли ключевую роль в спасении жизней.