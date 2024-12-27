Крушение самолета под Актау: из Бразилии прибыли специалисты от Embraer

Из Бразилии в Актау прибыли специалисты от завода-изготовителя воздушного судна Embraer, которые будут проводить работы на месте крушения самолета, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранс.

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"Из Бразилии в Актау прибыли назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer, в соответствии с приложением 13 к Чикагской Конвенции. Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия. Также в ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, Бразилия)", - отмечается в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

Издание Anadolu Agency вместе с Euronews получило подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

При этом вице-министр Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что опровергнуть или подтвердить ни одну из версий до завершения расследования нельзя.