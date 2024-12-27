Первые минуты после крушения: в МЧС показали кадры спасения пассажиров Embraer

В МЧС Казахстана показали кадры, снятые сразу после крушения самолета близ Актау 25 декабря. На видео показана работа спасателей, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Путин извинился перед Алиевым за трагический инцидент с самолетом в Казахстане

"Для нас важна каждая жизнь!" - под таким заголовком появилось видео в официальном Telegram-аккаунте МЧС Казахстана.

На кадрах видно, как спасатели разбирают завалы сгоревшей части самолета, как проникают внутрь уцелевшего хвостового отсека, чтобы спасти оставшихся в живых пассажиров.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау - в реанимации остаются шесть человек.