Крушение самолета: аэропорт Актау был готов принять судно, сообщил Карабаев

Сегодня, 26 декабря, на брифинге по ситуации с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Актау министр транспорта указал, что аэропорт был готов принять судно, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр рассказал, что экипаж самолета после входа в воздушное пространство РК установил связь с диспетчером актауской вышки.

Диспетчер, принявший запрос, оперативно отреагировал и произвел все необходимые действия для посадки воздушного судна на аэродром.

"Более того, для облегчения установления визуального контакта с полосой были включены огни ВПП. Экипаж предпринял две попытки захода на ВПП аэродрома Актау, в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна. В итоге судно отклонилось в сторону береговой линии. В 11:28 была потеряна связь с экипажем, и воздушное судно допустило столкновение с землей", – рассказал Карабаев.

25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы. Также мы писали, что в районе близ Актау, где произошло крушение, введен режим ЧС местного масштаба.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. Также сообщалось, что компания Embraer сделала заявление по поводу крушения ее самолета близ Актау.

В Минтрансе сообщили, что в Казахстан прибыла делегация Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана и представители авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).

В МЧС РК сообщили, что из 38 погибших опознаны 10 человек. О состоянии пострадавших на 26 декабря рассказали в Минздраве.

А премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил провести внеплановую ревизию аэропортов в стране.