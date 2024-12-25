Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Появилось видео с места крушения самолета в Актау

Опубликовано:

Самолет
Самолет. Кадр из видео: очевидцы

Появилось видео с места крушения самолета в Актау. На кадрах виден остов воздушного судна и находящиеся рядом люди, передает корреспондент NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Авиакатастрофа близ Актау: в Азербайджане запустили горячую линию для родных пострадавших

Видео опубликовано очевидцами. На кадрах видно, что на месте работает "скорая" и спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Крушение самолета в Актау
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204660-poyavilos-video-s-mesta-krusheniya-samoleta-v-aktau/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie