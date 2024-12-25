Появилось видео с места крушения самолета в Актау
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Появилось видео с места крушения самолета в Актау. На кадрах виден остов воздушного судна и находящиеся рядом люди, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео опубликовано очевидцами. На кадрах видно, что на месте работает "скорая" и спасатели.
Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.
Сейчас на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2204660-poyavilos-video-s-mesta-krusheniya-samoleta-v-aktau/