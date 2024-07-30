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Автобус ушел под землю в Павлодарской области: в суде подтверждена вина "Майкаинзолото"

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Место происшествия на "Майкаинзолото"
Место происшествия. Фото: МЧС РК

В суде подтверждена вина АО "Майкаинзолото" в несчастном случае с автобусом в Павлодарской области, который вместе с людьми ушел под землю, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны в Telegram-канале, судебной коллегией по административным делам оставлено без изменения ранее озвученное решение административного суда Астаны от 16 апреля 2024 года (о признании незаконным и отмене акта специального расследования в части).

Отмечается, что несчастный случай произошел в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС". Актом установлена 100% вина работодателя.

При этом АО "Майкаинзолото", по данным суда, отрицая свою вину в произошедшем несчастном случае, оспорил акт.

"В суде установлено, что несчастный случай произошел на опасном производственном объекте "Майкаинзолото" вследствие обрушения верхнего грунтового слоя технологической дороги в очистное пространство шахты и падения автобуса со спасателями ТОО "РЦШ ПВАСС" в образовавшийся провал.

Суды пришли к выводу, что Комиссией в акте обоснованно указано на 100% вину АО "Майкаинзолото", поскольку произошедший несчастный случай непосредственно связан с производственной деятельностью истца. ️ Выводы судов подтверждены исследованными в суде материалами расследования, в том числе заключениями экспертных организаций.

Судами столицы оспариваемые выводы акта специального расследования признаны законными и обоснованными, в удовлетворении иска АО "Майкаинзолото" - отказано", - отмечается в сообщении суда.

Судебные акты местных судов не вступили в законную силу.

Трагедия в Майкаине

4 января 2024 года в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще в январе из котлована извлекли тела двух спасателей - Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Поиски третьего спасателя и водителя продолжились, затем были приостановлены, потом их снова возобновили.

Пропавшими считались 36-летний спасатель Айдос Шаймерден и 55-летний водитель Айып Тлеубергенов.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя. Его личность была установлена - им оказался 36-летний Айдос Шаймерден.

25 июля на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" был обнаружен автобус. В акимате сообщили, что удалось добраться до передней части транспортного средства, а на поверхности виднеются бампер и колесо.

Чуть позже в тот же день было найдено тело четвертого погибшего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2142109-avtobus-ushel-pod-zemlyu-v-pavlodarskoy-oblasti-v-sude-podtverzhdena-vina-maykainzoloto/

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