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Автобус ушел под землю в Павлодарской области: найдено тело четвертого погибшего

Опубликовано:

Работа спасателей
Место происшествия. Фото: t.me/qr_tjm

В Майкаине на поверхность подняли тело четвертого погибшего работника Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 25 июля к месту проведения работ на территорию АО "Майкаинзолото" прибыла группировка сил и средств ДЧС Павлодарской области.

Спасателями ДЧС, РЦШ ПВАСС и работниками рудника велись аварийно-спасательные работы по извлечению фрагментов автобуса. Работа специалистов проходила в условиях риска для жизни, была осложнена из-за осыпающего грунта и угрозы падения камней.

"При проведении поисково-спасательных работ в 16:05 в ходе деблокирования грунта с помощью ковша экскаватора на глубине 75 метров было обнаружено тело водителя и передано на экспертизу", - рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что поисково-спасательные работы велись круглосуточно и с большим риском. Постоянно осыпалась горная порода и грунт.

В работах было задействовано более 200 сотрудников различных служб. Было разработано и вывезено более 180 тысяч тонн горной массы. Это позволило малогабаритному экскаватору спуститься к предполагаемому месту нахождения автобуса и начать работы. С кромки воронки проводилось наблюдение за движением и падением грунта и горной породы.

Спасатели постоянно обеспечивали страховку и безопасность работ экскаваторщиков и других специалистов на дне воронки. С соблюдением правил ведения АСР и мер безопасности проводился спуск топлива, питания, специалистов - маркшейдеров, а также подъем найденных предметов.

Регулярно проводилось сканирование грунта металлоискателем, геосканером и магнитометром. Также на месте работали кинологические расчеты.

Айып Тлеубергенов
Айып Тлеубергенов. Фото: t.me/AsaiynBaikhan

Как отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов в своем Telegram-канале, сегодня на месте обвала, предположительно, было обнаружено тело последнего спасателя - водителя Айыпа Тлеубергенова.

"Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким Айыпа Тлеубергенова", - написал глава региона.

Сегодня также стало известно, что на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" был обнаружен автобус. В акимате сообщили, что удалось добраться до передней части транспортного средства, а на поверхности виднеются бампер и колесо.

Трагедия в Майкаине

4 января 2024 года в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты. В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще в январе из котлована извлекли тела двух спасателей - Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Поиски третьего спасателя и водителя продолжились, затем были приостановлены, потом их снова возобновили.

Пропавшими считались 36-летний спасатель Айдос Шаймерден и 55-летний водитель Айып Тлеубергенов.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя. Его личность была установлена - им оказался 36-летний Айдос Шаймерден.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2139795-avtobus-ushel-pod-zemlyu-v-pavlodarskoy-oblasti-naydeno-telo-chetvertogo-pogibshego/

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