Установлена личность спасателя, тело которого извлекли из котлована в Майкаине

Стало известно, кого именно из двух пропавших нашли в руднике "Майкаинзолото", расположенном в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акима региона.

Накануне стало известно, что из котлована на руднике "Майкаинзолото", куда 4 января провалился автобус со спасателями, извлекли тело одного из пассажиров.

О погибшем спасателе рассказал в своем посте в Instagram аким Павлодарской области Асаин Байханов.

"Сегодня (накануне, в пятницу – прим. ред.) при проведении поисковых работ на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото" было обнаружено тело одного из двух спасателей, поиски которых шли с небольшими перерывами на постоянной основе. Силами департамента ЧС Павлодарской области тело было поднято и передано следственно-оперативной группе.

По найденному жетону и одежде установлено, что нашли тело 36-летнего заместителя командира взвода спасателей Айдоса Шаймердена.

Выражаю глубокие соболезнования родителям Айдоса, его супруге Нурсулу, а также всем родным и близким.

Как вы знаете, в первый день трагедии были найдены тела двух спасателей – Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Теперь родные смогут предать земле и Айдоса Шаймердена.

К сожалению, до сих пор не найдено тело 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова. Мы все очень надеемся, что в скором времени поиски дадут ожидаемый результат", – написал аким.

Трагедия в Майкаине

В провалившемся автобусе, напомним, находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще тогда, в январе, из котлована извлекли тела двух спасателей – Саркыта Берликана и Олега Тышкевича.

Поиски третьего спасателя и водителя продолжились, затем были приостановлены, потом их снова возобновили. Пропавшими считались 36-летний спасатель Айдос Шаймерден и 55-летний водитель Айып Тлеубергенов.

По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников "Майкаинзолото" были допрошены.