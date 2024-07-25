Трагедия в Майкаине: автобус спасателей обнаружили на месте обвала

Автобус спасателей обнаружили на месте обвала в районе горного отвода АО "Майкаинзолото". Поисковые работы продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Павлодарской области.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы акима региона, вчера вечером в ходе земляных работ был обнаружен автобус спасателей.

В связи с погодными условиями (дождь и ветер) и из-за сохраняющейся угрозы обвала работы ведутся с особой осторожностью.

Сегодня с 05.00 часов утра поисковые работы были возобновлены. На данный момент удалось добраться до передней части автомобиля, на поверхности виднеются бампер и колесо.

"Тело четвертого спасателя, 55-летнего водителя Айыпа Тлеубергенова, пока не найдено", - отметили в ведомстве.

Трагедия в Майкаине

4 января 2024 года в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" автобус провалился в очистное пространство недействующей шахты.

В нем находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Еще в январе из котлована извлекли тела двух спасателей - Саркыта Берликана и Олега Тышкевича. Поиски третьего спасателя и водителя продолжились, затем были приостановлены, потом их снова возобновили.

Пропавшими считались 36-летний спасатель Айдос Шаймерден и 55-летний водитель Айып Тлеубергенов.

По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников "Майкаинзолото" были допрошены.

19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя. Его личность была установлена - им оказался 36-летний Айдос Шаймерден.