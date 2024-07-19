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Автобус провалился под землю в Павлодарской области: спустя полгода найдено тело спасателя

Опубликовано:

Работы на территории "Майкаинзолото"
Спасатели. Фото: t.me/qr_tjm

Спустя полгода найдено тело спасателя, погибшего в начале января этого года на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, 19 июля при проведении земляных работ силами АО "Майкаинзолото" на глубине 70 метров обнаружено тело одного спасателя, который 4 января в составе еще троих спасателей ТОО "РЦЩ ПВААС" на автобусе провалился в очистное пространство недействующей шахты.

"На место проведения аварийно-спасательных работ прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области, которые совместно с ТОО "РЦШ ПВАСС" подняли на поверхность тело и передали следственно-оперативной группе.

Для оказания психологической помощи родственникам погибшего на место также прибыл психолог ДЧС", - рассказали в МЧС.

Напомним, 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия обнаружили тела двух спасателей. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич.

Поиски третьего спасателя и водителя продолжились, затем были приостановлены, потом их снова возобновили. Пропавшими считались 36-летний спасатель Айдос Шаймерден и 55-летний водитель Айып Тлеубергенов.

По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников "Майкаинзолото" были допрошены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2136945-avtobus-upal-pod-zemlyu-v-pavlodarskoy-oblasti-spustya-polgoda-naydeno-telo-spasatelya/

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