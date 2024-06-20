Взрыв разрушил стену в котельной банного комплекса в Павлодаре (видео)

Вчера вечером в Павлодаре произошел хлопок газа в банно-прачечном комплексе. От взрыва частично обрушилась стена, пострадали находящиеся рядом авто, передает издание Pavlodarnews.kz.

Кадры с места происшествия появились в Instagram-паблике kolesa_pavlodara.

Судя по записи, в стене здания из-за взрыва образовалась большая дыра. Также на видео показаны несколько автомобилей с выбитыми стеклами и другими повреждениями.

По информации пресс-службы ДЧС Павлодарской области, 19 июня в 19:39 на территории банно-прачечного комплекса в одноэтажном здании котельной произошла разгерметизация парового котла с последующим хлопком газовоздушной смеси.

"В результате обрушилась наружная стена на площади 20 квадратных метров. Также были повреждены стоящие рядом легковые автомобили", - сообщили в ведомстве.

К счастью, никто из людей не пострадал.

На месте работали 9 сотрудников ДЧС, 4 спасателя, сотрудники центра медицины катастроф и департамента полиции.