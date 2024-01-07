Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Трехмесячный ребенок скончался после обрушения дома в Атырау

Опубликовано:

Младенец лежит в кроватке
Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

В начале недели в одном из домов в Атырау произошел хлопок газа. Ранее скончались двое из пяти пострадавших, а вчера не стало маленького ребенка, передает "Мой город".

Как сообщили в Управлении здравоохранения Атырауской области, вчера, 6 января, скончался трехмесячный ребенок, пострадавший при взрыве в одном из жилых домов на улице Кокарна в Атырау.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 января. Хлопок газовоздушной смеси вызвал частичное разрушение стены жилища и возгорание.

Всего пострадали пятеро человек, все они получили серьезные ожоги. Троих взрослых госпитализировали в областную больницу, двоих пациентов – в детскую клинику.

3 января стало известно, что скончался мужчина 1964 года рождения, а на следующий день, 4 января, – женщина 1970 года рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2054246-trehmesyachnyy-rebenok-skonchalsya-posle-chastichnogo-obrusheniya-doma-v-atyrau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.