Трехмесячный ребенок скончался после обрушения дома в Атырау

В начале недели в одном из домов в Атырау произошел хлопок газа. Ранее скончались двое из пяти пострадавших, а вчера не стало маленького ребенка, передает "Мой город".

Как сообщили в Управлении здравоохранения Атырауской области, вчера, 6 января, скончался трехмесячный ребенок, пострадавший при взрыве в одном из жилых домов на улице Кокарна в Атырау.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 января. Хлопок газовоздушной смеси вызвал частичное разрушение стены жилища и возгорание.

Всего пострадали пятеро человек, все они получили серьезные ожоги. Троих взрослых госпитализировали в областную больницу, двоих пациентов – в детскую клинику.

3 января стало известно, что скончался мужчина 1964 года рождения, а на следующий день, 4 января, – женщина 1970 года рождения.