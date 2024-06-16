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Эзотерика

Взрыв на месте для убоя скота в Уральске: пострадали 10 человек, среди них – дети

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"Скорая" помощь
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Уральске из-за взрыва газового баллона, произошедшего сегодня, пострадали 10 человек, из них – восемь взрослых и двое подростков, передает NUR.KZ со ссылкой н МЧС.

По уточненной информации МЧС, из-за взрыва газового баллона пострадали 10 человек, из них два подростка. 

"После осмотра медиков двое граждан отпущены домой. Остальные находятся под наблюдением врачей", – говорится в Телеграм-канале МЧС. 

Напомним, сегодня взрыв газового баллона произошел на месте для убоя скота в Уральске. Инцидент случился сегодня на одном из местных рынков.

Сегодня, 16 июня, начинается первый день Курбан айта.

На официальном сайте ДУМК говорится, что в течение трех дней после намаза Курбан айт мусульманину, который имеет материальную возможность, необходимо совершить жертвоприношение. Для этого во всех городах были выделены определенные места.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2118231-vzryv-na-meste-dlya-uboya-skota-v-uralske-soobshchaetsya-o-10-postradavshih/

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