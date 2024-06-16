Взрыв на месте для убоя скота в Уральске: пострадали 10 человек, среди них – дети

В Уральске из-за взрыва газового баллона, произошедшего сегодня, пострадали 10 человек, из них – восемь взрослых и двое подростков, передает NUR.KZ со ссылкой н МЧС.

По уточненной информации МЧС, из-за взрыва газового баллона пострадали 10 человек, из них два подростка.

"После осмотра медиков двое граждан отпущены домой. Остальные находятся под наблюдением врачей", – говорится в Телеграм-канале МЧС.

Напомним, сегодня взрыв газового баллона произошел на месте для убоя скота в Уральске. Инцидент случился сегодня на одном из местных рынков.

Сегодня, 16 июня, начинается первый день Курбан айта.

На официальном сайте ДУМК говорится, что в течение трех дней после намаза Курбан айт мусульманину, который имеет материальную возможность, необходимо совершить жертвоприношение. Для этого во всех городах были выделены определенные места.