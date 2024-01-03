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Дом частично обрушился из-за хлопка газа в Атырау (фото)

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Последствия хлопка газа в Атырау
Последствия хлопка газа в Атырау. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

В Атырау в одном из домов произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадали пять человек, сейчас они госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Атырауской области.

Сообщается, что вчера, 2 января, в 11:10 спасателям поступил вызов о том, что в одном из жилых домов в поселке Кокарна в Атырау идет дым.

"По прибытию пожарных подразделений к месту вызова было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим разрушением стены на площади 9 квадратных метров и загоранием дома на площади 140 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В 12:03 спасателям удалось остановить распространение огня, а в 12:22 - полностью потушить его.

"В результате пожара получили ожоги 5 человек, госпитализированы в больницу", - добавили в региональном ДЧС.

Всего в тушении пожара были задействованы 16 сотрудников и 3 единиц техники ДЧС Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053607-dom-chastichno-obrushilsya-iz-za-hlopka-gaza-v-atyrau/

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