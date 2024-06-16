Взрыв газового баллона произошел на месте для убоя скота в Уральске: есть пострадавшие

Взрыв газового баллона произошел на месте для убоя скота в Уральске. Инцидент случился сегодня на одном из местных рынков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

ЧП произошло сегодня, 16 июня, на одном из рынков Уральска, где забивали скот.

"В Уральске хлопок газового баллона произошел на месте для убоя скота", – говорится в Телеграм-канале МЧС.

Есть пострадавшие.

"Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу", – сообщили в МЧС.

Однако в ведомстве не назвали точное число пострадавших и их состояние.

Сегодня, 16 июня, начинается первый день Курбан айта.

На официальном сайте ДУМК говорится, что в течение трех дней после намаза Курбан айт мусульманину, который имеет материальную возможность, необходимо совершить жертвоприношение. Для этого во всех городах были выделены определенные места.