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Стена дома обрушилась в Атырау: скончалась вторая пострадавшая

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Частичное обрушение дома в Атырау
Последствия обрушения дома. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

4 января скончалась женщина, пострадавшая при частичном обрушении дома после хлопка газа в Атырау. Состояние остальных пострадавших по-прежнему тяжелое, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление здравоохранения Атырауской области.

В ведомстве корреспонденту NUR.KZ сообщили, что в реанимации скончалась вторая пострадавшая при частичном обрушении дома в Атырау. Женщины 1970 года рождения не стало 4 января.

Всего пострадали пятеро человек, все они получили серьезные ожоги. Троих взрослых госпитализировали в областную больницу, двоих пациентов — в детскую клинику.

3 января скончался мужчина 1964 года рождения. Состояние остальных пациентов по-прежнему тяжелое.

Напомним, утром 2 января в одном из жилых домов в поселке Кокарна в Атырау произошел хлопок газовоздушной смеси. Это вызвало частичное разрушение стены жилища и возгорание. Пять человек госпитализировали.

А в ночь на 4 января произошел хлопок газа в двухэтажном здании кафе "RIZYQ" в Уральске. Это вызвало обрушение на площади 110 кв. м. и возгорание на площади в 25 кв. м. Пожар ликвидировали в 2:40.

В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, хлопок произошел от газового баллона. Спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали. Также обнаружены тела двоих погибших, их личности устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2053884-stena-doma-obrushilas-v-atyrau-skonchalas-vtoraya-postradavshaya/

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