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Жилой дом обрушился в Караганде из-за взрыва котла отопления (видео)

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Разрушенный взрывом дом в Караганде
Разрушенный взрывом дом в Караганде. Фото: МЧС РК

Сегодня ночью в одном из двухквартирных жилых домов Караганды произошел взрыв, обрушились стены здания. Из-под завалов вытащили мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, взрыв в Караганде прогремел в 03:30 – произошел разрыв парового котла отопления с последующим разрушением строительных конструкций жилого дома на двух хозяев.

"До прибытия противопожарной службы из квартиры №2 самостоятельно вышли 5 человек, из них 2 ребенка. Силами ДЧС из-под завала извлечен мужчина и передан бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Как сообщил глава ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов, пострадавшего мужчину госпитализировали. Также в больницу попала 16-летняя жительница дома.

В ликвидации задействованы силы ДЧС, Центра медицины катастроф, полиции в количестве 45 человек и 13 единиц техники.

"В результате обследования места происшествия предварительно установлено, что в квартире №1 использовался бытовой газовый баллон. Причины и обстоятельства устанавливаются", – добавили представители МЧС.

Напомним, 30 января в поселке Ботакара в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области прогремел взрыв, в результате чего обрушился дом.

Также в начале января хлопок газовоздушной смеси вызвал частичное разрушение дома в Атырау и возгорание.

Всего пострадали пятеро человек, все они получили серьезные ожоги. Троих взрослых госпитализировали в областную больницу, двоих пациентов – в детскую клинику.

В больнице после взрыва скончались три человека: мужчина 1964 года рождения, женщина 1970 года рождения, а через несколько дней – трехмесячный ребенок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061540-zhiloy-dom-obrushilsya-v-karagande-iz-za-vzryva-kotla-otopleniya-video/

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