Уровень воды реки Жайык на западе Казахстана превысил критический уровень

В ДЧС ЗКО рассказали о ситуации с паводками в регионе - уровень воды реки Жайык превысил критический уровень на 7 см, но опасности для Уральска нет, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

По словам и. о. начальника ДЧС ЗКО Руслана Касыбаева, все дачники вывезены из зоны наводнения в безопасные места, сообщается в Telegram-канале Службы центральных коммуникаций.

"При подъеме воды выяснилось, что есть граждане, которые вернулись, чтобы охранять дачи. Были проведены спасательные работы, с затопленных дачных участков были вывезены люди.

На улице Стеновика, д. 1, 2, 3 поднимается уровень воды, ведутся аварийно-спасательные работы. Задействованы 1 вертолет, 10 лодок, около 230 человек личного состава. Благодаря этой работе нет опасности для Уральска", - заявил Касыбаев.

В свою очередь заместитель акима Западно-Казахстанской области Калияр Айтмухамбетов отметил, что граждане, отказавшиеся от эвакуации, будут эвакуированы принудительно.

"В 10 эвакуационных пунктах размещены 2360 человек, еще есть места для 2786 человек. Там созданы все условия", - заверил замакима.