Депутат раскритиковал размер компенсации для пострадавших от паводков на западе Казахстана

Депутат мажилиса Адиль Жубанов раскритиковал размер компенсации для пострадавших от паводков на западе страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Адиль Жубанов в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова обратил внимание на ситуацию в городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области.

"Жылыойский район – крупнейший стратегически важный регион страны, располагающий более чем 40 месторождениями нефти с общими запасами 2,5 млрд тонн. Не секрет, что Национальный фонд и республиканский бюджет складываются из доходов от нефти, добываемой оттуда… Министерство принимает решение построить новый дом стоимостью 22 млн тенге по типовому проекту для домов, признанных аварийными, либо обеспечить жильем из государственного жилищного фонда", – отметил депутат.

В свою очередь он предлагает компенсации гражданам, чье жилье пришло в негодность, выплачивать в соответствии с текущей стоимостью квадратного метра жилья в регионе.

"Рыночная цена нового жилого дома в Атырауской области составляет 350-400 тыс. тенге за 1 кв. м. Потому что строительные материалы в регионе дорогие. Например, один кубометр бетона стоит 50 тыс. тенге в Атырауской области, 16 тыс. тенге – в Алматы и 28 тыс. тенге – в Актобе. В Алматы купить материал ПГС можно за 2700 тенге, в Актобе – за 4000 тенге, в Атырау – за 8500 тенге.

Цена жженого кирпича составляет 36 тенге в Алматы, 120 тенге – в Актобе, 160 тенге – в Атырау.

В Атырау другие строительные материалы в среднем на 50-70% дороже, чем в других регионах. Во-вторых, пострадавшие от наводнения, но пригодные для жилья и ремонтопригодные дома необходимо компенсировать в размере 100 тысяч тенге за квадратный метр", – отметил мажилисмен.

Он также заявил, что единовременная социальная компенсация, выплачиваемая пострадавшим семьям, должна назначаться в размере 50 МРП на каждого члена семьи, а не 100 месячных расчетных показателей на семью в целом.

"Для родственников умершего установить единовременное пособие в размере 1000 МРП. В городе Кульсары из-за наводнения погибли 4 человека и 4 семьи потеряли кормильцев", – заявил депутат.

Адиль Жубанов также указал на необходимость повысить уровень жизни в городе.

"Необходимо рассмотреть проект реконструкции пострадавшего от наводнения города Кульсары и строительства нового "ЭКО КУЛСАРЫ". На самом деле "нефтяной столицей" следует называть Кульсары, а не Атырау. Жизнь около 70 тысяч жителей напрямую связана с добычей нефти. Но, глядя на архитектурный облик города Кульсары, центра Жылыойского района, стоящего на вершине богатства, отсутствие работ по благоустройству, количество ветхих домов, нельзя сказать, что это "нефтяная столица". После этого наводнения правительству следует уделить особое внимание Жылыойскому району и создать благоприятные условия жизни для жителей района", – резюмировал депутат.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана направили гуманитарную помощь народу Казахстана, пострадавшему из-за паводков. В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары.

Позже стало известно, что Евросоюз также направит Казахстану помощь – 200 тыс. евро.

Между тем министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев выступил с заявлением по поводу жилищного вопроса пострадавшим. Господдержку на сегодня получили свыше 8,8 тыс. казахстанских семей.

Добавим, на прошлой неделе в правительстве рассказали, сколько человек стали жертвами паводков в Казахстане. А в МВД заявляли, что на сегодня по республике возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.