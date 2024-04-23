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"Позволяет взглянуть на благоустройство по-новому": премьер Бектенов – о ситуации из-за паводков в Казахстане

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Олжас Бектенов
Олжас Бектенов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании кабмина поручил регионам начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Бектенов поручил акиматам регионов в кратчайшие сроки завершить техническое обследование подтопленного жилья, зданий и сооружений.

"Там, где вода ушла, необходимо без промедления начинать работу по расчистке территорий от последствий паводка, дезинфекции и восстановлению.

Министерству промышленности нужно создать оперативную группу для координации на местах всех работ по восстановлению жилья, социальной и инженерной инфраструктуры. Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов», — заявил премьер.

По словам Бектенова, в некоторых регионах угроза подтопления еще сохраняется и фиксируются факты повышения уровня воды в реках.

В связи с этим МЧС и акиматам поручено продолжить усиленный контроль за паводковой обстановкой и при необходимости обеспечить оперативное реагирование и эвакуацию населения.

"Если нужно, то надо эвакуировать в принудительном порядке", — резюмировал Бектенов.

Ранее сообщалось, что дополнительно более 550 тыс. тенге получат пострадавшие от паводков в Казахстане. Стало также известно, порчу какого имущества возместят казахстанцам.

В середине месяца в ходе визита в СКО Токаев заверил, что никто из пострадавших от паводка жителей не останется без помощи. А во время поездки в Костанайскую область президент отметил, что казахстанские бизнесмены из списка Forbes будут оказывать помощь пострадавшим жителям - каждого из них закрепят за конкретным регионом.

Также касательно решения жилищных вопросов пострадавших от паводка граждан выступил с заявлением ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Сообщалось, что правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах, а акиматы ведут работу по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов.

Сейчас, по актуальным данным МЧС РК, сложная ситуация с паводками сохраняется в Западно-Казахстанско области. В частности, в Уральске. Сообщается, что до снятия угрозы в городе будут находиться свыше 6 тыс. человек по линии МЧС и Минобороны, в том числе прибывшие из других регионов страны. Ожидается прибытие еще 200 военнослужащих.

Также по данным ведомства, сейчас продолжаются работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению также в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В разных областях страны в свои дома уже вернулось 23 тыс. человека, эвакуированных из-за паводков. Еще 8,8 тыс. человек остаются в эвакопунктах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2089511-eta-situatsiya-pozvolyaet-po-novomu-posmotret-na-blagoustroystvo-premer-bektenov-o-pavodkah-v-kazahstane/

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