Сохраняется сложная обстановка: военных и спасателей отправляют в ЗКО из других регионов
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Вице-премьер Канат Бозумбаев после облета территории Западно-Казахстанской области поручил перебросить в регион дополнительные силы, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.
Как сообщается на сайте правительства, сейчас отмечается постепенное снижение объема воды, поступающей из Оренбурга в реку Жайык.
В Западно-Казахстанской области вода идет на спад в селах Байтерекского района: Озерное, Рубежинское и Январцево.
По прогнозам экспертов, пик паводков в ЗКО пройдет без резких подъемов.
"Вместе с тем в Уральске все еще сохраняется сложная оперативная обстановка. До снятия угрозы в городе будут находиться свыше 6 тыс. человек по линии МЧС и Минобороны, в том числе прибывшие из других регионов страны. Ожидается прибытие еще 200 военнослужащих.
На сегодня 100 человек личного состава Минобороны из Мангистау укрепляют село Мичурино на реке Шаган, работая в три смены. Десятки солдат и спасателей из Актобе, Астаны и Алматы строят дамбы в остальных микрорайонах", - рассказали в кабмине.
Всем задействованным в противопаводковых мероприятиях Бозумбаев выразил свою благодарность, а также поручил создать все необходимые условия для прибывшего подкрепления.
Напомним, в воскресенье, 21 апреля, под Уральском река Жайык (Урал) прорвала дамбу и начала затапливать дачные массивы. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.
Позже в МЧС показали кадры с места подтопления. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы велись и на плавсредствах. Для поиска людей запустили беспилотник.
А вчера стало известно, что уровень воды реки Жайык превысил критический уровень.
Согласно официальным данным, на сегодня в ЗКО затоплено больше 13 тысяч дачных домов. В эвакопунктах находится больше 2,3 тыс. человек. В "Казгидромете" сообщали, что уровень воды в Жайыке будет расти еще несколько дней и лишь потом пойдет на спад.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2089322-sohranyaetsya-slozhnaya-obstanovka-voennyh-i-spasateley-otpravlyayut-v-zko-iz-drugih-regionov/