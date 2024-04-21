Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

МЧС обратилось к казахстанцам с призывом

Опубликовано:

Спасатели и люди на лодке
Спасатели и люди на лодке. Фото: МЧС РК

МЧС опубликовало обращение к казахстанцам с призывом быть предельно внимательными в период паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

МЧС опубликовало в Telegram-канале сообщение с призывом к гражданам.

Казахстанцев просят быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период:

  • при получении сигнала на оповещение предупредите соседей, окажите помощь инвалидам и детям, строго следуйте инструкции;
  • заранее подготовьте одежду, запас продуктов питания, медикаменты, документы сложите в непромокаемые пакеты;
  • разъедините все потребители электроэнергии, выключите газ, погасите огонь в печах, закройте окна и двери;
  • не покидайте эвакуационные пункты без соответствующего разрешения;
  • не оставляйте без присмотра детей.

Также в ведомстве рекомендуют в случае имеющихся сведений об угрозе жизни и здоровью людей — передавать информацию на телефон 112 или на горячую линию.

Сегодня стало известно, что река Жайык начала затапливать дачные массивы под Уральском. На место прорыва насыпной дамбы прибыли спасатели и начали эвакуацию граждан.

Позже в МЧС показали кадры с места подтопления под Уральском, где сегодня река Жайык прорвала дамбу и начала переливаться. Сообщалось, что в воздух был поднят вертолет. Работы ведут на плавсредствах. Для поиска людей запущен беспилотный летательный аппарат.

Сегодня МЧС также опубликовало актуальные данные по паводковой ситуации в стране. Так, на утро в эвакопунктах находились 8809 человек, в том числе 3828 детей. Вернулись домой 22734 человека.

Накануне сообщалось, что власти Узбекистана направили гуманитарную помощь народу Казахстана, пострадавшему из-за паводков. В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары.

Также вчера стало известно, что Евросоюз направит Казахстану 200 тыс. евро помощи.

Как вести себя при паводке

На сайте ДЧС Алматинской области сообщается, что паводок — это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды, который формируется сильными дождями, иногда — таянием снега при оттепелях.

В случае оповещения населения о приближающемся паводке, а также при первых признаках его проявления нужно как можно быстрее покинуть помеще­ние, предупредить об опасности окружающих и выйти в безопасное место.

Чтобы не возникло замыкание, уходя из дома нужно затушить печи, перекрыть газовые краны, выключить свет и отключить электроприборы.

Населению, проживающему и работающе­му вблизи русел селе- и паводкоопасных рек, рекомендуется не игнорировать SMS-сообщения от службы 112.

При угрозе по поступившему сигналу (оповещению) следует немедленно эвакуироваться по зара­нее намеченным маршрутам до мест укрытия, взяв с собой необходимые документы и цен­ные вещи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088578-mchs-obratilos-k-kazahstantsam-s-prizyvom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.