Сколько детей родилось в паводки в пострадавших от стихии областях Казахстана

377 детей родилось за время паводков в областях Казахстана, пострадавших от стихии. Также в Минздраве отчитались об объеме медпомощи, оказанной людям, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Официальный представитель Минздрава на брифинге сообщила, что на этой неделе в регионы, пострадавшие от паводков, были направлены медики, говорится в Telegram-канале СЦК.

Так, в Мангистауской области команда врачей проконсультировала более 270 пациентов, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. В ЗКО, а также областях Абай и Ұлытау эксперты посетили более 20 медицинских организаций.

"Во всех регионах, где действует режим ЧС, остаются под наблюдением 421 беременная, 86 женщин получают медицинскую помощь на амбулаторном и стационарном уровнях. К этому времени принято 377 родов. С начала паводков больше всего детей родилось в Костанайской, Актюбинской и Мангистауской областях", – сказала официальный представитель Минздрава.

В эвакуационных пунктах продолжают работу круглосуточные медицинские посты, где несут дежурство 680 медицинских работников, в том числе 140 врачей, а также 67 психологов. Среди эвакуированных из зон подтопления 674 человека имеют различные хронические заболевания, они находятся под наблюдением. В эвакуационных пунктах находится около 4 тыс. детей.

В эвакопунктах случаев заболевания острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом "А" не зарегистрировано. Вопросы обеспечения безопасности воды во всех регионах также на ежедневном контроле Министерства здравоохранения.

Тем временем власти Узбекистана направили гуманитарную помощь народу Казахстана, пострадавшему из-за паводков. В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары.

Тогда как господдержку на сегодняшний день получили свыше 8,8 тыс. казахстанских семей.

Вчера стало известно, что Евросоюз направит Казахстану 200 тыс. евро помощи. Также вчера министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев выступил с заявлением по поводу жилищного вопроса пострадавшим.