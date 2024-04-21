Паводки в Казахстане: что происходит в регионах, рассказали в МЧС

В МЧС Казахстана рассказали о паводковой ситуации в регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как сообщили в МЧС, по состоянию на 10 часов утра в эвакопунктах находятся 8809 человек, в том числе 3828 детей. Вернулись домой 22734 человека.

"Откачано свыше 11,2 млн м3 талой воды, уложено более 4,6 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала.

На телефон горячей линии поступило 2 114 звонков", - говорится в Телеграм-канале ведомства.

Между тем, как рассказал представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в Республиканском информационном штабе, вторая волна паводка на реке Жайык в Западно-Казахстанской и Атырауской областях находится на особом контроле .

По последним данным, за сутки в Западно-Казахстанской области уложено 81 523 мешкотары и 2 770 тонн инертных материалов, продолжается работа по возвышению и укреплению дамб. В Атырауской области уложено 824 тыс. мешкотар и 2 700 тонн инертных материалов, возведено 4 424 км дамб, продолжается работа по их укреплению.

"Продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык, проводится оповещение граждан и телерадиоперехват каждые 4 часа", - сказал спикер.

Напомним, вчера мы сообщали, что власти Узбекистана направили гуманитарную помощь народу Казахстана, пострадавшему из-за паводков. В 15 крупногабаритных грузовых автомобилях были размещены продукты питания, женская, детская и мужская верхняя одежда, одеяла, подушки, средства гигиены, палатки со специальным оборудованием, комплекты резиновых лодок и другие необходимые товары.

Вчера также стало известно, что Евросоюз направит Казахстану 200 тыс. евро помощи. Также вчера министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев выступил с заявлением по поводу жилищного вопроса пострадавшим. Между тем господдержку на сегодняшний день получили свыше 8,8 тыс. казахстанских семей.

В четверг стало известно, сколько человек стали жертвами паводков в Казахстане. В свою очередь МВД заявляли, что на сегодняшний день по республике возбуждено несколько уголовных дел по фактам смертей во время паводков.