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Горожане устроили потасовку в пункте выдачи помощи в Петропавловске

Опубликовано:

Гумпомощь в Атырауской области
Гумпомощь. Иллюстративное фото: primeminister.kz

В пункте выдачи гуманитарной помощи пострадавшим от паводка жителям Петропавловска между двумя мужчинами случилась потасовка. Одного из них наказали, передает Петропавловск.news.

Как пишет издание, участниками конфликта стали двое мужчин 30 и 37 лет. Последний решил снять на видео процесс раздачи гуманитарной помощи пострадавшим горожанам. Первому это не понравилось и он попросил прекратить видеосъемку.

37-летний петропавловец, как пишет издание, отказался сделать это и ударил оппонента. Правоохранители расценили его действия как мелкое хулиганство и возбудили по данному факту административное производство.

В итоге вчера суд назначил горожанину наказание в виде административного ареста на 15 суток.

Отметим, что мелкое хулиганство, согласно статье 434 КоАП РК, – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Такое правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее мы рассказывали, что за мелкое хулиганство привлекли к ответственности двух пьяных карагандинок. Их сняли с рейса, летевшего в Шри-Ланку из Алматы. Женщины выражались нецензурно в адрес работников авиакомпании и не выполняли требования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2086076-gorozhane-ustroili-potasovku-v-punkte-vydachi-pomoschi-v-petropavlovske/

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